В ГАУЗ " Михайловская стоматологическая поликлиника", которая находится на территории Новоаннинской ЦРБ,ведëт приëм врач ортодонт Власенко Анна Владимировна.
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В ГАУЗ " Михайловская стоматологическая поликлиника", которая находится на территории Новоаннинской ЦРБ,ведëт приëм врач ортодонт Власенко Анна Владимировна.