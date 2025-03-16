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Царьград

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Bloomberg: Зеленский и Европа могут сказать «нет» Путину и не согласиться на перемирие

Bloomberg: Зеленский и Европа могут сказать «нет» Путину и не согласиться на перемирие

Москва выдвинула условия, которые Bloomberg называет «максималистскими» - Россия якобы хочет не просто передышки, а укрепления своих позиций на фронте и за столом переговоров.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Россия теперь их слушать НЕ БУДЕТ!!!
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