Астраханские работодатели вовсю ищут «многостаночников»

Многозадачность входит в топ-5 самых востребованных навыков на рынке труда. В 2023 году востребованность бизнеса в сотрудниках, умеющих работать в режиме многозадачности, растет значительно быстрее, чем на обладателей прочих навыков.
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