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В Израиле опубликовали кадры похищения ХАМАС девушек-военных с базы 7 октября

Израильская организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в октябре боевиками палестинского движения ХАМАС, опубликовала видео с кадрами, на которых видно, как в палестинский анклав увозят израильских девушек-военнослужащих.

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