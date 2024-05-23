В Израиле опубликовали кадры похищения ХАМАС девушек-военных с базы 7 октября

Израильская организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в октябре боевиками палестинского движения ХАМАС, опубликовала видео с кадрами, на которых видно, как в палестинский анклав увозят израильских девушек-военнослужащих.
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