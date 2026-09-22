Стрельба в Манисе: 8 раненых у лицея, нападавший задержан

В Манисе, 22 сентября 2026 года, произошла стрельба возле лицея, ранения получили восемь человек. Стрелок задержан.
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