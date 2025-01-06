"Знаю его 47 лет": Байден перепутал дату первого саммита с Путиным

Действующий американский президент Джо Байден перепутал дату первого саммита с участием главы российского государства Владимиром Путиным в ходе выступления перед новыми членами конгресса от Демократической партии.
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