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МОСИНФОРМ

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Новый столичный ИИ-сервис повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей

Новый столичный ИИ-сервис повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей

В Москве начал работать 70-й сервис на основе искусственного интеллекта для лучевой диагностики. Новый цифровой инструмент автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских снимках: строит специальные углы и определяет возможные нарушения.

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