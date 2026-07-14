Новый столичный ИИ-сервис повысит точность диагностики дисплазии тазобедренных суставов у детей

В Москве начал работать 70-й сервис на основе искусственного интеллекта для лучевой диагностики. Новый цифровой инструмент автоматически выполняет коксометрию на рентгеновских снимках: строит специальные углы и определяет возможные нарушения.
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