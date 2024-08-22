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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В районном Центре культуры прошла традиционная августовская педагогическая конференция.

В районном Центре культуры прошла традиционная августовская педагогическая конференция.

Текущий год объявлен в нашей стране Годом качества, поэтому неслучайно основной темой традиционной августовской педагогической конференции, которая прошла на Бобруйщине в преддверии нового учебного года, стала ´Система образования Бобруйского района в контексте реализации задач Года качества: подходы, направления, задачи´.

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