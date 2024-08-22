В районном Центре культуры прошла традиционная августовская педагогическая конференция.

Текущий год объявлен в нашей стране Годом качества, поэтому неслучайно основной темой традиционной августовской педагогической конференции, которая прошла на Бобруйщине в преддверии нового учебного года, стала ´Система образования Бобруйского района в контексте реализации задач Года качества: подходы, направления, задачи´.