Пушков: США стали заложниками Украины после разрешения бить оружием Запада по РФ

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал глупым и безответственным решением разрешение Соединенных Штатов применять ВСУ дальнобойные ракеты для ударов по России.
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