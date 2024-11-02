После служебной проверки в Петербурге уволили сразу 17 сотрудников ГАИ

Они принимали экзамены на права Сразу 17 инспекторов одновременно уволены из межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГАИ на шоссе Революции в Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.