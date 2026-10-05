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Красный Север

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На Ямале ребенку выплатят 40 тысяч за укус бездомной собаки

На Ямале ребенку выплатят 40 тысяч за укус бездомной собаки

Юной жительнице Лабытнанги выплатят 40 тысяч рублей за укус бездомной собаки. Взыскания компенсации с администрации Приуральского района добилась прокуратура ЯНАО, сообщила пресс-служба ведомства.

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