Зангезурский коридор: Алиев призывает Пашиняна одуматься, «пока не поздно»

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу, по случаю очередной годовщины восстановления контроля над городом Шуша (8 ноября 2020 года) в Нагорном Карабахе, заявил, что Ереван должен отказаться от политики вооружения и соперничества с Баку «пока не поздно».
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