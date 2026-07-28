🚌 В Симферополе планируют возобновить работу автобусного маршрута №53 Он будет следовать от 7-й городской больницы до жилого комплекса «Тюльпаны», сообщили в администрации города.
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🚌 В Симферополе планируют возобновить работу автобусного маршрута №53 Он будет следовать от 7-й городской больницы до жилого комплекса «Тюльпаны», сообщили в администрации города.