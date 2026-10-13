Politico узнало о подготовке Еврокомиссией 23-го пакета санкций против России

Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России, который, как ожидают в Киеве, будет разослан правительствам стран ЕС до конца года, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
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