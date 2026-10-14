Дорога до Выборга готова: в Ленобласти запустили обновлённые участки двух трасс

В Ленинградской области завершился очередной этап модернизации федеральных трасс. 14 октября движение открыли сразу на двух обновлённых участках: на А-181 «Скандинавия» в направлении Выборга и на Р-23 «Псков» в Лужском районе.
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