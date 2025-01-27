Названы самые успешные автопроизводители на китайском рынке[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китай давно стал крупнейшим авторынком: в прошлом году там продано 31,4 млн новых машин (рост на 4,5%).
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