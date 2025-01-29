NYT: Вашингтон частично восстановил оказание гуманитарной помощи другим странам

РИА Новости/Дмитрий Паршин Администрация президента США Дональда Трампа сократила число программ, на которое распространяется решение о 90-дневной заморозке оказания помощи другим странам, тем самым возобновив оказание критически важной гуманитарной помощи.
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