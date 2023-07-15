Глава СДПГ в бундестаге Мютцених заявил, что Западу нужно искать другие пути по Украине

Поставки вооружений Украине, проводимые со стороны западных государств, должны идти параллельно с поиском дипломатического решения конфликта, считает глава парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
Поставки вооружений Украине, проводимые со стороны западных государств, должны идти параллельно с поиском дипломатического решения конфликта, считает глава парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
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