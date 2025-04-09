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Нижегородская правда

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Андрей Гнеушев провел в Городецком округе выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО

Андрей Гнеушев провел в Городецком округе выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО

8 апреля заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел в Городецком округе выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

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