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Назван способ убедить партнера обратиться к семейному психологу

Назван способ убедить партнера обратиться к семейному психологу

Часто бывает, что один партнер уже понимает, что отношения «заходят не туда» и ищет варианты, чтобы изменить положение, а другой считает, что помощь паре не нужна, рассказала клинический и семейный психолог Марина Щеглова.

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