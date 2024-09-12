Назван способ убедить партнера обратиться к семейному психологу

Часто бывает, что один партнер уже понимает, что отношения «заходят не туда» и ищет варианты, чтобы изменить положение, а другой считает, что помощь паре не нужна, рассказала клинический и семейный психолог Марина Щеглова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии