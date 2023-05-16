Нескучные технологии

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Инновационный прорыв в области боеприпасов: российская компания Ростех запускает серийное производство с использованием композиционных материалов

Инновационный прорыв в области боеприпасов: российская компания Ростех запускает серийное производство с использованием композиционных материалов

Одно из подразделений российской государственной корпорации Ростех АО НПО «Сплав» (город Тула) запустило серийное производство боеприпасов для систем залпового огня, где часть металлических деталей заменена на детали из композиционных материалов.

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