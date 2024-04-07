Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Японии «Формулы-1». Нидерландец быстрее всех преодолел 53 круга на автодроме «Сузука».
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