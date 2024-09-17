МВД возьмется за ситуацию с исчезновением экс-совладельца Петербургского нефтетерминала

Без него подписали документы о передаче акций Министерство внутренних дел России инициирует проверку обстоятельств «исчезновения» бизнесмена Сергея Васильева, который передал 50% акций Петербургского нефтяного терминала своей супруге на основании доверенности.
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