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  • Виктор Луговой
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«Кто хочет помочь мне снять майку?» Майкл Портер продолжает играть серию против «Клипперс» через боль

Портер получил растяжение 2-й степени во 2-й игре с «Клипперс», но продолжает выходить на площадку. В 4-м матче серии он отметился 17 очками (6 из 11 с игры), 4 подборами и 2 передачами за 42 минуты на паркете.

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