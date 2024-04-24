Прозоров: Зеленский скрывался от призыва в ВСУ и не ходил в военкомат

Бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время скрывался от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не приходил в военный комиссариат.
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