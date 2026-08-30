💻 С 1 сентября в России вводятся ограничения на пополнение цифровых счетов Президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый сообщил, что с 1 сентября граждане смогут пополнить свой цифровой счет только на 300 тысяч рублей в месяц.
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