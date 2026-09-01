Почему ОСАГО стало убыточным уже почти в половине регионов страны и чем это грозит

СТАЛА ЛИ СИТУАЦИЯ С ОСАГО КРИТИЧНОЙ ОСАГО стало убыточным почти в половине российских регионов. С 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го уровень выплат с учетом расходов на ведение дел достиг 100% и выше в 43 из 89 субъектов РФ, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.