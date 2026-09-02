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«Эта ракетка от нашего дедушки»: Мария Миронова показала семейную реликвию Андрея Миронова

«Эта ракетка от нашего дедушки»: Мария Миронова показала семейную реликвию Андрея Миронова

Мария Миронова показала поклонникам редкую семейную реликвию — теннисную ракетку ее знаменитого отца Андрея Миронова.

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