Российскому ЗРПК «Панцирь-С» повысили эффективность перехвата британских крылатых ракет Storm Shadow

Специальная военная операция российской армии, проводимая на территории Украины, заставила российских конструкторов немного по другому взглянуть на применяемую в ходе СВО военную технику и вооружения, многие из которых были доработаны с учетом опыта боевого применения.
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