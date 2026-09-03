Специалист Хрулёв: при болезни можно отказаться от тура и вернуть деньги

Клиент вправе отказаться от тура до его начала по уважительным причинам, включая собственную болезнь или болезнь близкого родственника.
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