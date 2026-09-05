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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Монако» Филипе Луис о победе над «ПСЖ»: «Доволен игрой и настроем футболистов против лучшей команды в мире. Энрике – один из лучших в истории, обыграть его – это честь»

Главный тренер «Монако» Филипе Луис прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в матче 3-го тура Лиги 1 .

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