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Полное фиаско: Нарусову ограничили в работе на фоне разоблачения Собчак на федеральном канале

Полное фиаско: Нарусову ограничили в работе на фоне разоблачения Собчак на федеральном канале

Avia.pro - Новости Мы с вами уже говорили о том, что вышло три фильма, разоблачающие Собчак и Ксения уже отреагировала на это нервозно.

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Комментарии
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Андрей Сушко
А куда подевалась Наина Максудовна? Такая тишина не к добру.
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1 час.
АС
Анна Сепп
Нарусову &quot;ограничили&quot; в доступе к секретным материалам?  Да её вообще нужно убрать из Совета Федераций!  Что полезного она там делает? А зарплату немаленькую получает! Всех &quot;слуг народа&quot; с двойным гражданством выставить из правительственных органов! Но мы -то с вами знаем, что кто-то &quot;своих не бросает&quot;. А пообещать какую-нибудь ерунду перед выборами — почему нет? Ерунда вопрос!
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50 мин.
Вадим Кузнецов
К К.А.Собчак у меня никаких личных претензий нет. Мерзкая, гнусная баба? Ну и что, в России совсем не редкость. &quot;Типа бизнесвумен&quot;? А вы Дерипаску и Грефа видели? &quot;Телеведущая в шоколаде&quot;? Я не смотрю телевизор, у меня его нет. &quot;Фе&quot; в сторону Ксении - &quot;феи гламура&quot; слышалось со времен &quot;Дома-2&quot; (ну кому же могла понравиться эта похабщина), плевки в ее адрес полетели со времен ее &quot;свадеб&quot; и президентских выборов (славная роль порно-кандидата в президенты, Чиччолина завидует). А потом случились метания в обнимку с &quot;испуганными патриотами&quot;. У меня нет претензий даже к ее матушке. Ну да, сенатор от региона, в котором она сроду не бывала. Ну да, сенатор с двойным гражданством (как минимум). Вот недавно В.Лаптев, бывший сенатор, получил пять лет колонии, за взятки. А еще раньше случилась &quot;веселая&quot; история с бандитами Арашуковыми. Рауф Арашуков - тоже сенатор. И убийца. И организатор ОПГ. Пожизненное заключение. Рядом с этим всем мелкие закидоны г-жи Нарусовой как-то не смотрятся. Странное это место - Совет Федерации. Сенатора арестовали, судили и осудили за создание ОПГ, организацию убийств, воровство в немыслимых масштабах. Теперь вот оказалось, что сенатор Нарусова - обладатель доказанного иностранного гражданства - и все еще сенатор. Ну и зачем россиянам это все? У меня претензии к тем, кто посадил этих паразитов, крупных и мелких, налогоплательщику, т.е. мне, на шею. Да еще из этих, в общем-то, ничтожеств, делает медийную тему, вместо того, чтобы еще много лет назад сделать их фигурантами следствия. Про &quot;сенатора&quot; Нарусову уже ничего сказать нельзя, все сказано давно, вслух и многократно. И - что? И НИЧЕГО. Планета, на которой живут эти существа и их покровители, явно очень далека от России.
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29 мин.

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