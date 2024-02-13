Полное фиаско: Нарусову ограничили в работе на фоне разоблачения Собчак на федеральном канале

Вадим Кузнецов

К К.А.Собчак у меня никаких личных претензий нет. Мерзкая, гнусная баба? Ну и что, в России совсем не редкость. "Типа бизнесвумен"? А вы Дерипаску и Грефа видели? "Телеведущая в шоколаде"? Я не смотрю телевизор, у меня его нет. "Фе" в сторону Ксении - "феи гламура" слышалось со времен "Дома-2" (ну кому же могла понравиться эта похабщина), плевки в ее адрес полетели со времен ее "свадеб" и президентских выборов (славная роль порно-кандидата в президенты, Чиччолина завидует). А потом случились метания в обнимку с "испуганными патриотами". У меня нет претензий даже к ее матушке. Ну да, сенатор от региона, в котором она сроду не бывала. Ну да, сенатор с двойным гражданством (как минимум). Вот недавно В.Лаптев, бывший сенатор, получил пять лет колонии, за взятки. А еще раньше случилась "веселая" история с бандитами Арашуковыми. Рауф Арашуков - тоже сенатор. И убийца. И организатор ОПГ. Пожизненное заключение. Рядом с этим всем мелкие закидоны г-жи Нарусовой как-то не смотрятся. Странное это место - Совет Федерации. Сенатора арестовали, судили и осудили за создание ОПГ, организацию убийств, воровство в немыслимых масштабах. Теперь вот оказалось, что сенатор Нарусова - обладатель доказанного иностранного гражданства - и все еще сенатор. Ну и зачем россиянам это все? У меня претензии к тем, кто посадил этих паразитов, крупных и мелких, налогоплательщику, т.е. мне, на шею. Да еще из этих, в общем-то, ничтожеств, делает медийную тему, вместо того, чтобы еще много лет назад сделать их фигурантами следствия. Про "сенатора" Нарусову уже ничего сказать нельзя, все сказано давно, вслух и многократно. И - что? И НИЧЕГО. Планета, на которой живут эти существа и их покровители, явно очень далека от России.