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Регионы России

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NASA объявило приём предложений по технологиям для лунной базы на Южном полюсе

NASA объявило приём предложений по технологиям для лунной базы на Южном полюсе

Американское космическое агентство NASA объявило о приёме предложений от компаний, университетов и организаций для разработки технологий и инфраструктуры, необходимых для будущих пилотируемых миссий на Луну.

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