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Газета.ру

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Медведев назвал туманной перспективу того, что ИИ может "погубить человечество"

Медведев назвал туманной перспективу того, что ИИ может "погубить человечество"

Перспектива того, что искусственный интеллект (ИИ) может погубить человечество, является туманной, но ситуация с нанесением ущерба вполне реальна.

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