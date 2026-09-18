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Мбаппе вернул бы в «Реал» Криштиану, Зидана и Роналдо: «Они легенды и до сих пор вызывают огромный восторг у болельщиков «Мадрида»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, каких пригласил бы в мадридский клуб. – Какого игрока вы бы пригласили в «Реал»? – Криштиану , Зидана , Роналдо — если бы они могли вернуться.

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