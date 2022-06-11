Киссинджер: Запад должен учитывать позицию РФ по Украине

Западные государства должны учитывать интересы РФ при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание усиления китайского влияния на Москву, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.
Западные государства должны учитывать интересы РФ при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине во избежание усиления китайского влияния на Москву, заявил бывший госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Генри Киссинджер.
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