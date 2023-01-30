Инстаграм Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ: «Некоторые я даже не успел прочитать, это безумие»

Инстаграм Лионеля Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ-2022. «Там были сообщения, которые я даже не успел прочитать, это было настоящее безумие.
Популярные статьи
- Сербские болельщики принесли на Australian Open флаг России с Путиным и флаг ДНР
- Фетисов подарил Атомфлоту свитер сборной СССР с автографом: «Лучшему в мире – дальнейшего лидерства. Горжусь вами»
- Отец Джоковича позировал со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России с портретом Путина, и сказал «Да здравствуют русские»
Свежие комментарии