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Инстаграм Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ: «Некоторые я даже не успел прочитать, это безумие»

Инстаграм Лионеля Месси заблокировали из-за потока сообщений после ЧМ-2022. «Там были сообщения, которые я даже не успел прочитать, это было настоящее безумие.

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