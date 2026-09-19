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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брианна Стюарт набрала 24 очка и 10 подборов в победной игре против «Миннесоты»

Звезда « Нью-Йорка » Брианна Стюарт стала самой результативной баскетболисткой матча против « Миннесоты ».

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