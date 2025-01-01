Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Этот блогер  или тупой провокатор,или глупый неофит.https://hochuvdubai.com/новый-год-в-дубае/«Мусульмане не сп...
  • Владимир Олейник
    Гнать всех  чёрных без разбора !Азербайджанцы нас...
  • Татьяна Ускова
    просто некоторые из мусульман в последнее время решили, что "наезжать" на Россию, ее людей, обычаи, законы - это крут...«Мусульмане не сп...

Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

Рекорд производства мяса, рекорд доставки еды из ресторанов и проблемы создания производств на селе

1. Россия продолжает с каждым годом производить и потреблять всё больше мяса. 2024 год, по предварительным данным, не стал исключением (ссылка): По словам руководителя НМА Сергея Юшина, по итогам 2024 года наша страна укрепит свое положение четвертой страны в мире по объемам производства мяса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх