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Захарова ответила на угрозу главы МИД Польши Сикорского выслать посла России

Захарова ответила на угрозу главы МИД Польши Сикорского выслать посла России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на угрозы главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о том, что Польша готовится к высылке посла Сергея Андреева.

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