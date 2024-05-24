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RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

RBE Group при аудите контрактов столкнется с новым замом МО

Олег Савельев назначен новым заместителем министра обороны России. С учетом профессиональной карьеры Савельева, эксперты ожидают серьезных проверок расходов армии и борьбы с коррупцией в вооруженных силах.

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