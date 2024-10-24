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Крымское информационное агентство

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В Красногвардейском районе сегодня будут утилизировать боеприпасы

В Красногвардейском районе сегодня будут утилизировать боеприпасы

Жителей посёлка Октябрьское Красногвардейского района предупредили о громких звуках. Фото: МЧС«Сегодня с 10:00 до 14:00 на территории района (пгт Октябрьское) будет проводиться плановая утилизация боеприпасов.

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