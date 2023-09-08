Удивительная польза от употребления проростков зернобобовых

Карпов Илья

Этот список можно продолжать до бесконечности. А давайте посмотрим, что будет, если употреблять проросшие семена Арбуза, КОНОПЛИ ( есть же конопляное масло холодного отжима из семян и которое можно купить, так как только выросшее растение уже содержит наркотические вещества). Это я написал, чтобы меня не обвинили в рекламе наркотиков. А что, если начать изучать свойства проросших семян огурцов, томатов и еще много чего. Это же сколько лет можно будет просиживать штаны и не напрягать мозг! Идею дарю (от вас бонусов не дождешься, какие бы толковые идеи не написал). Хочется привести и лучшую цитата из Эразма Роттердамского "Похвала глупости" Самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей заражено глупостью. Но, буду справедлив, все можно будет перевернуть и показать как понимание таких процессов может принести пользу не только сейчас, но и при ОСВОЕНИИ ДРУГИХ ПЛАНЕТ. Только надо научиться ДУМАТЬ.