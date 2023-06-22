Карл III и королева Камилла посетили первые скачки Royal Ascot в этом году

Royal Ascot это знак роскоши, традиции и истории для представителей монаршей семьи. Традиционно, каждое лето королевские скачки проходят на ипподроме Аскот в Беркшире, куда приезжают представители британской короны и знать со всей Великобритании.
Royal Ascot это знак роскоши, традиции и истории для представителей монаршей семьи. Традиционно, каждое лето королевские скачки проходят на ипподроме Аскот в Беркшире, куда приезжают представители британской короны и знать со всей Великобритании.
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