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Карл III и королева Камилла посетили первые скачки Royal Ascot в этом году

Royal Ascot это знак роскоши, традиции и истории для представителей монаршей семьи. Традиционно, каждое лето королевские скачки проходят на ипподроме Аскот в Беркшире, куда приезжают представители британской короны и знать со всей Великобритании.

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