30+ идей и дизайнов по переработке поддонов своими руками

Для своего дома отличные идеи, особенно. если "руки оттуда, откуда надо растут"

Сергей Закерничный

Авторы лукавят. Целые поддоны нигде не увидел. Чтоб цевильно это сделать, надо разобрать отшкурить покрыть и собрать (еще и нарезать по размеру). Не дешевле купить нормальные доски и собрать тоже самое. Возни с разборкой поддонов уйма и дырки от крепежа .....