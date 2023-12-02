Поддоны уже давно используются не по прямому назначению. Это великолепный материал, который можно, при необходимости, разобрать на доски, отшлифовать и пересобрать в новые, оригинальные и практичные вещи для дачи.
30+ идей и дизайнов по переработке поддонов своими руками
Комментарии
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Vlad
это для повышения цен на бушные поддоны?
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12 час.
Любовь Авдеева
Для своего дома отличные идеи, особенно. если "руки оттуда, откуда надо растут"
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12 час.
Сергей Закерничный
Авторы лукавят. Целые поддоны нигде не увидел. Чтоб цевильно это сделать, надо разобрать отшкурить покрыть и собрать (еще и нарезать по размеру). Не дешевле купить нормальные доски и собрать тоже самое. Возни с разборкой поддонов уйма и дырки от крепежа .....
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5 час.
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