Происшествия

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В Бурятии осудили организатора преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой лесных насаждений

В Бурятии осудили организатора преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой лесных насаждений

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия расследовано четыре уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.

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