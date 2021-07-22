В Бурятии осудили организатора преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой лесных насаждений

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия расследовано четыре уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.
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