«Мы никогда не отправим венгерскую молодёжь на чужие войны» – Виктор Орбан

«Мы никогда не отправим молодых венгров на чужие войны. Если венгры нас поддержат 9 июня [на выборах в Европарламент], мы сможем сказать твёрдое «нет» новым планам войны», – написал на своей странице в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию «Фидес».