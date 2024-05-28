«Мы никогда не отправим венгерскую молодёжь на чужие войны» – Виктор Орбан

«Мы никогда не отправим молодых венгров на чужие войны. Если венгры нас поддержат 9 июня [на выборах в Европарламент], мы сможем сказать твёрдое «нет» новым планам войны», – написал на своей странице в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возглавляющий партию «Фидес».
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