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На Украине сообщили о взрывах в Одессе

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы, сообщает в ночь на 6 марта украинский телеканал «Общественное».Корреспонденты телеканала в период с 23:16 по 23:51 (6 марта с 0:16 по 0:51 мск) сообщили как минимум о четырех инцидентах.

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