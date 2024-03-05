На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе прогремели взрывы, сообщает в ночь на 6 марта украинский телеканал «Общественное».Корреспонденты телеканала в период с 23:16 по 23:51 (6 марта с 0:16 по 0:51 мск) сообщили как минимум о четырех инцидентах.
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