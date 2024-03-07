МИД Германии настоятельно не рекомендует ездить в РФ

Министерство иностранных дел ФРГ настоятельно не рекомендует гражданам Германии ездить в Россию. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что существует риск дальнейших атак беспилотников и высока вероятность ареста «в связи с несанкционированными митингами».