Мовсесьян об Алеррандро и Вильягре: «Пока не выглядят как помощь Николичу со стороны ЦСКА. Хорошо, что достойно провели весну, дошли до финала Кубка»

Перед весенней частью сезона в армейский клуб перешли форвард Алеррандро и хавбек Родриго Вильягра. «Странно, что эксперты и журналисты наперегонки отмечают качественную работу Николича и как будто игнорируют тему зимних трансферов (смеется).